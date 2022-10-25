Organize İşler dizi oluyor

Organize İşler serisinin Disney Plus'ta 3 sezonluk bir dizi olarak yayınlanması için çalışmalar başladı.

Türk sinemasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Organize İşler serisi izleyicinin benimsediği yapımlardan biri.

Kadrosunda barındırdığı yıldızlar ve hikayesi ile Türk izleyicisinin favorileri arasında giren seri dizi oluyor.

Filmin Disney Plus platformunda 8 bölümlük 3 sezondan oluşan bir dizi olması bekleniyor.

Filmin dizi versiyonu için gündeme gelen oyuncular ise belli olmaya başladı.

Yılmaz Erdoğan kadro için temaslara başladı

Dİzi için hazırlık çalışmaları devam ederken Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.

DisneyPlus'un Türkiye'ye hızlı girişi sonrası anlaştığı isimlerden biri olan Yılmaz Erdoğan'ın platforma 2 film ve 3 sezonluk Organize İşler dizisi anlaşması olduğu biliniyor.