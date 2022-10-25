Petrol
90.82
-0.43%
Euro
18.3493
0.10%
Dolar
18.6066
0.13%
Altın
985.18
-0.12%
Borsa
4009
0.80%
Bitcoin
363.091
-0.44%
BTXN Coin
10.52
2.63%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Organize İşler dizi oluyor

    Organize İşler serisinin Disney Plus'ta 3 sezonluk bir dizi olarak yayınlanması için çalışmalar başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Organize İşler dizi oluyor

    Türk sinemasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Organize İşler serisi izleyicinin benimsediği yapımlardan biri.

    Kadrosunda barındırdığı yıldızlar ve hikayesi ile Türk izleyicisinin favorileri arasında giren seri dizi oluyor.

    Filmin Disney Plus platformunda 8 bölümlük 3 sezondan oluşan bir dizi olması bekleniyor.

    Filmin dizi versiyonu için gündeme gelen oyuncular ise belli olmaya başladı.

    Yılmaz Erdoğan kadro için temaslara başladı

    Dİzi için hazırlık çalışmaları devam ederken Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.

    DisneyPlus'un Türkiye'ye hızlı girişi sonrası anlaştığı isimlerden biri olan Yılmaz Erdoğan'ın platforma 2 film ve 3 sezonluk Organize İşler dizisi anlaşması olduğu biliniyor.

    Organize İşler dizi oluyor #1


    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı
    3. Sayfa

    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Baba 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir babası ile ilgili gerçeği açıklıyor mu?
    Medya

    Baba 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir babası ile ilgili gerçeği açıklıyor mu?

    Görüş Bildir