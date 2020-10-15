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    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi televizyon izleyicilerinin karşısına çıkacak. Bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Organize İşler 2 konusu nedir? Kimler oynuyor?
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 17:26
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    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu

    Organize İşler 2 filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Organize İşler 2 filmi hakkında detaylar haberimizde...

    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu #1

    ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bugün 15 Ekim Perşembe 2020 Star TV ekranlarında saat 20:00 'da yayınlanacaktır.

    ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

    Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu #2

    ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

    Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

    Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

    Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

    Bensu Soral (Nazlı Noyan)

    Okan Çabalar

    Ahmet Mümtaz Taylan

    Atakan Çelik

    Erdem Baş

    Ersin Korkut

    Güven Kıraç

    Ekin Türkmen

    Ata Demirer

    Mahir İpek

    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu #3

    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu #4

    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu #5

    Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncu kadrosu #6

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