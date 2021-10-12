Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Orhan Gencebay'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gencebay'ın sağlık durumunu merak edenler ise "Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?" sorusunu araştırıyor.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde oğlu Gökhan Gencebay'ı evlendirdi.

Oyuncu olan Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Özmen Han ile hayatını birleştirdi.

Çiftin Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli düğününe 300 seçkin davetli katılmıştı.

Oğlunu evlendirdiği için mutlu olan Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Kalbinde rahatsızlık olduğu iddia edilen Gencebay'ın hastanede olduğu söylenirken, hayranları telaşa kapıldı.

Ünlü ismin sevenleri Gencebay'ın sağlık durumunu öğrenmek için, "Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Orhan Gencebay hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Orhan Gencebay'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre iddialara ilişkin sosyal medya hesabından, "Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler." dedi.