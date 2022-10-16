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    Orhan Gencebay'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Usta sanatçıdan kötü haber!

    Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası sağlık durumu merak edildi. Gencebay'ın hastalandığı ve ameliyat geçireceği öğrenildi. Peki Orhan Gencebay'ın hastalığı ne?
    • 16.10.2022 - 10:15
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    Orhan Gencebay'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Usta sanatçıdan kötü haber!

    Önceki gün bir mekan çıkışında görüntülenen usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumu merak edildi. Usta sanatçı basın mensuplarına sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını ifade etti. Peki Orhan Gencebay'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

    Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?

    Usta sanatçı Orhan Gencebay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" şeklinde konuştu.

    Orhan Gencebay ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Usta sanatçıdan kötü haber! #1

    Ameliyat sonrası albüm çalışmasına başlayacak

    Gencebay ayrıca bir yandan albüm hazırlığında olduğunu ifade etti ve ameliyat sonrası çalışmalara başlayacağını söylererek "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" şeklinde konuştu.


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