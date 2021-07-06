Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir? Seda Han ile evlilik yolunda..

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han ile nişanlandı. Peki Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir? İşte Gökhan Gencebay'ın hayatı..

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın ikinci oğlu Gökhan Gencebay, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Oyuncu olan Gökhan Gencebay 2016'dan bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Sevim Emre, ''Günün adı mutluluk! Yavrularım'' mesajını paylaştı.

Bu mutlu haberin ardından Orhan Gencebay hayranları oğlu Gökhan Gencebay hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir? İşte Gökhan Gencebay'ın biyografisi...

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Gencebay, aslen Samsunludur. Annesi aktris Sevim Emre, babası ise arabesk şarkıcısı Orhan Gencebay'dır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Gencebay, 1996'dan beri grafiti ile ilgilenmekte ve sokaklarda birçok grafitiye imza atmaktadır.

ABD ve Avrupa ülkelerinde grafiti üzerine çalışmalarda bulunmuş ve Pera müzesi başta olmak üzere Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok şehrinde sergilere katılmıştır.

Gökhan Gencebay, ünlü oyuncu ve eğitmen Ayla Algan'dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca farklı dönemlerde Mark Levitas, Erol Babaoğlu ve Burak Sarımola'dan da oyunculuk ve kamera önü dersleri almıştır.

2019 yılında yayımlanan ''Nöbet'' dizisinde Oğuz Berhudar rolüyle beğeni toplayan Gencebay, 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak ''Barbaroslar'' dizisinde rol alacak.

40 yaşında olan Gökhan Gencebay, 2016 yılından beri beraber olduğu Seda Han Özmen ile 6 Temmuz 2021 tarihinde nişanlanmıştır.