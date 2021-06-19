Orhan Ölmez kimdir? İbo Show konuğu Orhan Ölmez'in biyografisi

"Damla Damla" şarkısıyla milyonlara adını duyuran şarkıcı Orhan Ölmez, İbo Show'un konuğu olarak seyircilerle buluştu. Peki Orhan Ölmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'un bu haftaki konukları arasınds Orhan Ölmez yer alıyor.

Şarkıları ve besteleriyle Türkiye'de sevilen sanatçının hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Su Misali, Damla Damla, Bırak Gitsin gibi şarkıların sahibi Orhan Ölmez kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırılıyor.

İşte Orhan Ölmez hayatı ve biyografisi...

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu olan Orhan Ölmez, 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun farklı yerlerinde geçiren Ölmez, babasının vefatının ardından annesi ve kardeşi ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesine yerleşti.

1995 – 2000 yılları arasında “Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı”nda eğitim gören Orhan Ölmez, üniversite sonrasında, “TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu” nda bağlama sanatçısı olarak görev aldı.

Çeşitli enstrümanları çalma yeteneğine sahip olan Orhan Ölmez, 2003 yılında “Su Misali” adını verdiği ilk albümüyle önemli bir çıkış yapmıştır. Ardından Her Şeyin Farkındayım, Damla Damla, Orhan Ölmez, Doya Doya, Aldırma ve Merdo gibi birçok albüm çıkarmıştır.

2006 yılında “Kral TV Video Müzik Ödülleri”nde “En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı” ödülüne layık görülen Ölmez, Cengiz Kurtoğlu başta olmak üzere Nuray Haftaş, Özcan Deniz ve Alişan gibi birçok sanatçıya söz ve beste vermiştir.

Bir dönem Hadise ile aşk iddialarıyla gündemde yer edinen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı henüz evli değil. Hayatında birinin olup olmadığı tam bilinmemektedir.