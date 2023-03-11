ÖRNEK DAVRANIŞ! Haluk Levent depremzede genci işe aldı: "O artık benim kardeşim" Ünlü şarkıcı Haluk Levent yaptığı davranış ile alkış topladı. Depremde 7 yakınını kaybeden genci işe alan Haluk Levent sosyal medyada gündem oldu..

Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası yardım çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesine desteklerini sürdüren Haluk Levent bugün yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyada beğeni topladı. Haluk Levent deprem felaketinde tüm ailesini kaybeden Cemil Yurtseven isimli depremzede genci yardımcısı olarak işe aldığını açıkladı. Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. Ahbapta da 2 depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi.." ifadelerine yer verdi. Depremde 7 yakınını kaybetti Haluk Levent'in yardımcısı olarak işe aldığı Cemil Yurtseven yaşanan deprem felaketinde 7 yakınını kaybetti. İşte Cemil Yurtseven'in sosyal medya paylaşımı..