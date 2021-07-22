Orta Direk Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Orta Direk Şaban konusu ve oyuncuları

Orta Direk Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Orta Direk Şaban konusu ve oyuncuları

1984 yılında gösterime giren komedi türündeki Orta Direk Şaban filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Peki Orta Direk Şaban ne zaman, nerede çekildi? İşte Orta Direk Şaban konusu ve oyuncuları...

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu, başrollerinde Kemal Sunal ve Bahar Öztan gibi usta sanatçıların yer aldığı Orta Direk Şaban filmi, bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarına geliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Kemal Sunal'ın Orta Direk Şaban filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde ilgi görmeye devam ediyor.

Konusuyla hem düşündürüp hem güldüren yapımın, konusu ve oyuncularıyla birlikte çekildiği yerler de merak ediliyor.

Peki Orta Direk Şaban filmi nerede çekildi? İşte Orta Direk Şaban konusu ve oyuncuları...

ORTA DİREK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Orta Direk Şaban filmi İstanbul'un Üsküdar Salacak, Beşiktaş, Levent, Pera Palas Otel ve Yeşilköy semtlerinde çekilmiştir.

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban, kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir.

Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır.

Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI