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    Ortadoguhaberler yayın hayatına başladı

    Ortadoguhaberler.com, internet haberciliği yapan kurumlar arasında katılarak yayın hayatına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:59
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    Ortadoguhaberler yayın hayatına başladı

    Kağıt medyanın çağın yenilikleri arasında kaybolduğu son yıllarda haberciliğin merkezi internet ortamına kaydı.

    ORTADOĞUHABERLER YAYIN HAYATINA BAŞLADI

    Son yıllarda dünyanın en önemli gazeteleri baskılarını durdurup web sayfaları üzerinden yayın hayatlarına devam ederken, Türkiye'de de birbirinden farklı birçok internet üzerinden yayın yapan kurum hayat buldu.

    Bunlara her geçen gün de yenileri ekleniyor. Son olarak 'ortadoguhaberler.com' yayın hayatına başladı.

    Yeni kurulan web sitesi, Türkiye'nin iç gündemi ve ülkeyi yakından ilgilendiren küresel ve bölgesel gelişmeleri okuyucularına aktaracak.

    Ortadoguhaberler yayın hayatına başladı #1

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