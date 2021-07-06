Ortalığı birbirine kattı! Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir? Olaylı gecenin perde arkası..

Gittiği mekanda olay çıkaran ve dayak yiyen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün hayatına dair detaylar araştırılırken, olayın çıkış nedeni ise merak konusu oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, gittiği bir mekanda kavgaya karıştı.

Kırmızıgül'ün, Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın'ın, "Eskiden tanıdığım biri" diyerek yanağından okşaması gerginliğe neden oldu.

Bu hareketin üzerine Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan sinirlerine hakim olamadı.

Akın'ın yanağını okşadıktan sonra kendi masasına giden Mahmut Kırmızıgül'e, "Sen kimsin?" diye hesap soran Tufan Doğan,"Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" şeklinde yanıt alınca, Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı.

Mahmut Kırmızıgül sandalyeden düşerken, kavgayı araya giren mekan çalışanları ayırdı.

Bu gelişmelerin akabinde Mahmut Kırmızıgül ve Ayşe Akın'ın kim olduğu merak edilmeye başladı. Peki, Mahmut Kırmızıgül kimdir? Ayşe Akın kimdir? İşte detaylar...

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMİDİR?

Mahsun Kırmızıgül 1989 yılında Gölgem Bazencir ile evlenmiş, Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında dünyaya gelmiştir.

Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi’nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitirdi. Mahmut Kırmızıgül'ün, özel hayatında da arkadaşları tarafından sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir genç olduğu biliniyor.

Gölgem Bazencir, Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi ile çocukları Mahmut Kırmızıgül babasının yanında büyüdü. Mahmut Kırmızıgül geçmişte Mahsun Kırmızıgül’ün kaybettiği abisinin adını taşımaktadır.

Mahmut Kırmızıgül'ün şimdi ne işle uğraştığı ise bilinmemektedir.

AYŞE AKIN KİMDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin Deniz'i Ayşe Akın, 1992 yılında Belçika'da dünyaya gelirken, 2010 yılında Belçika’da katıldığı güzellik yarışmasını kazanmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Akın, yurt dışında adını Ayshe olarak kullanmaktadır. Craft Atölyesi’nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi almasının yanında, Türkiye'de ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı.

Ayşe Akın, Cem Belevi ile birlikte ‘Kim Ne Derse Desin’ şarkısında düet yaptı. Düet bir dönemin en fazla dinlenen şarkısı oldu. Ayşe Akın hem oyunculuğa hem de şarkı söylemeye devam etmektedir. Rol aldığı yapımlar ise şu şekilde;