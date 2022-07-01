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- 'Ortalık fena karışacak' Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa'dan Nisa'ya ağır sözler!
'Ortalık fena karışacak' Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa'dan Nisa'ya ağır sözler!
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 10:40
Survivor All Star 2022 sezonu tamamlandı.
Nisa Bölükbaşı, SMS oylamasında Adem Kılıçcı'yı geride bırakarak kupayı kaldıran isim oldu.
Survivor tarihine 2. kadın şampiyon olarak adını yazdıran Nisa, mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı.
Öte yandan Survivor'da elenen ve şampiyonluk yarışında geride kalan Batuhan Karacakaya'nın annesi ve kardeşinin açıklamaları gündeme geldi.
Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya, Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na yaptığı gönderme dikkat çekti.
Melisa Karacakaya paylaşımında "Elimizden geleni yaptık, hakkımızda hayırlsı buymuş. Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Nisa'nın sevenleri ise bu mesaja sosyal medyadan tepki gösterdi.