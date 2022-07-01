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'Ortalık fena karışacak' Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa'dan Nisa'ya ağır sözler!

'Ortalık fena karışacak' Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa'dan Nisa'ya ağır sözler!

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Yarışmayı üçüncü olarak bitiren Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa ise yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.