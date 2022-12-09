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    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!

    Örümcek Adam severler ekran başına! Spider-Man 3, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Peki Örümcek Adam 3 konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte filmle ilgili detaylar...
    • 09.12.2022 - 13:48
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    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!

    4 Mayıs 2007 tarihinde vizyona giren, serinin son filmi olan Örümcek Adam, bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

    Büyük bir hayran kitlesi oluşturan filmin yönetmenliğini Sam Raimi, senaristliğini ise Stan Lee üstleniyor.

    Oyuncuları arasında ise Hollywood'un altın çocuğu Tobey Maguire Örümcek Adam rolünde. Kirsten Dunst, Mary Jane karakterine ve James Franco ise Harry Osborn karakterine hayat veriyor.

    Film severler ise bu akşam yayınlanacak olan Örümcek Adam 3 filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

    Örümcek Adam 3 konusu

    Peter Parker nihayet Mary Jane'e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurar. Ancak, ufukta belirmeye başlayan bir fırtına vardır.

    Peter'ın Örümcek Adam kostümü birden bire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar. Kostümün etkisi altındaki Peter, kibirli ve kendine aşırı güvenli biri olur; en değer verdiği kişileri ihmal etmeye başlar.

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları! #1

    Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman Kumadam ve Venom benzersiz güçler edinip, intikam ateşiyle yanarken, Peter en büyük savaşını kendi içinde yapmaktadır. Örümcek Adam'ın onu o yapan, onu bir kahraman yapan özelliğini, yani şefkati yeniden keşfetmesi gerekecektir.

    Örümcek Adam 3 oyuncuları

    • Tobey Maguire
    • Kirsten Dunst
    • James Franco
    • Thomas Haden Church
    • Topher Grace
    • Dylan Baker

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları! #2


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