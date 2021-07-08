Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde oyuncuları

2018 yılı yapımı Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşuyor. Peki Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Bob Persichetti ve Peter Ramsey'in oturduğu, senaryosunu Phil Lord, Rodney Rothman'ın kaleme aldığı Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarına geliyor.

Sinema severler için kaçınılmaz bir fırsat olan animasyon, aksiyon ve fantastik türlerderindeki Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Peki Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? İşte Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE FİLMİ KONUSU

Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde, çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Örümcek Adam, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur.

Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır.

Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Örümcek Adamlar Miles'ın evrenine düşer. Ancak bu Örümcek Adamların kendi evrenlerine mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE FİLMİ OYUNCULARI