Örümcek Adam'ın ilk Peter Parker'ı Tobey Maguire şimdilerde nerede

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi, akıllara ilk örümcek adam Tobey Maguire nerede sorusunu getirdi. Peki dünyaca ünlü aktör, şimdi nerelerde ve ne yapıyor?

2021 yılının merakla beklenen Marvel filmi Spider Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), 17 Aralık Cuma günü izleyicisiyle buluştu.

Salonları dolduran seyircilerin filme dair merak ettikleri arasında bir soru vardı...

On üç yıl, iki yeni aktör ve dört filmden sonra bile çoğu kişiye göre hâlâ en iyi Spider-Man performansının kendisine ait olduğu düşünülen "Tobey Maguire nerede?"

“Pleasantville” (Yaşamın Renkleri) ve “Fear and Loathing in Las Vegas” (Vegas’ta Korku ve Nefret) yapımlarıyla adını duyurmasına rağmen asıl ününü 2002 yılında canlandırdığı ikonik süper kahraman “Spider-Man” (Örümcek Adam) filmiyle yakalayan Tobey Maguire, adeta kayıplara karıştı.

Peki ünlü aktör şimdilerde ne yapıyor?

İLK ÖRÜMCEK ADAM: TOBEY MAGUİRE

Küçük yaşlarda başlayan oyunculuk kariyerinde bağımsız yapımlar da dahil olmak üzere birden çok film olan Maguire, üçüncüsü de çekilen Spider Man serisiyle tüm dünyanın tanıdığı bir oyuncu haline gelmiş, ünlü çizgi roman kahramanıyla özdeşleşmiştir.

Tobey Maguire 2002 yılından sonra iki Örümcek-Adam filmi daha yaptı ve pek çok ünlü yapımda oynadı. En son hatırlanan rolü ise DiCaprio ile birlikte oynadığı The Great Gatsby’deydi.

2014 yılında vizyona giren ve aynı zamanda yapımcısı olduğu “Pawn Sacrifice” (Şah Mat) da gişede çuvallayınca artık kırklı yaşlarına gelmiş bir oyuncu için işler dip noktasını gördü.

Kredi kartı geçersiz sayılınca sokak ortasında patlattığı küfürler gündemde çınlamaya başlamıştı. Alkol sorunu da ciddi boyutlara ulaşmıştı artık. Daha kötüsü ne olabilir derken kumar masasında görüntülendi.

Oyuncu halen Universal Studios’da mühim bir görevde bulunan Ron Meyer’ın mücevher tasarımcısı kızı Jennifer Meyer’la nişanlıdır. Seabiscuit’ün çekimleri esnasında tanışan çiftin Ruby Sweetheart Maguire isimli bir kız çocukları var. Ancak ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor...