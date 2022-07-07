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- Oryantal dansı yüzünden kovulmuştu! Hande Sarıoğlu takipçisine öfke kustu...
Oryantal dansı yüzünden kovulmuştu! Hande Sarıoğlu takipçisine öfke kustu...
Sosyal medya hesabında oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu, fotoğrafına yorum yapan takipçisine sert çıktı.
- 07.07.2022 - 12:50
Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdiler sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.
Sarıoğlu, şimdilerde yaptığı paylaşım ve yorumlarla popülerliğini koruyor.
Instagramı aktif kullanan fenomen isim, verdiği pozlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu istifa etmişti.
Çalıştığı kurumdan savunma istenmesi ünlü spikeri kızdırmıştı.
Hande Sarıoğlu, bu sefer takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
"Mal Derneği'
Hande Sarıoğlu bir takipçisinin kovulduğunu söylemesi üzerine ağzını bozdu.
Sarıoğlu takipçisine "Mal değneği, anca ne yazarlarsa inan, koyun sürüsü" diyerek tepki gösterdi.