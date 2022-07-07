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Oryantal dansı yüzünden kovulmuştu! Hande Sarıoğlu takipçisine öfke kustu...

Oryantal dansı yüzünden kovulmuştu! Hande Sarıoğlu takipçisine öfke kustu...

Sosyal medya hesabında oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu, fotoğrafına yorum yapan takipçisine sert çıktı.