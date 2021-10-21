Oryantal dansıyla olay olan Hande Sarıoğlu da estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Oryantal dansıyla olay olan Hande Sarıoğlu da estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti

Dans ettiği videoyu paylaşması nedeniyle Habertürk'ten kovulan spiker Sarıoğlu'nun yıllar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Görenler, "Hande de estetik güzeli çıktı.'' yorumlarında bulundu.

Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.

Dans videosu uzun süre gündemde konuşulmaya devam ederken Youtube'da iddia yapan Sports Digitale kanalına transfer olan Hande Sarıoğlu, güzelliği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sarıoğlu, dün sosyal medya hesabından göğüs dekolteli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. 32 yaşındaki spikerin paylaşımı, yorum yağmuruna tutulmuştu.

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu karesiyle magazin gündeminde kendine yer bulmayı başaran Sarıoğlu, şimdi de estetiksiz haliyle gündeme geldi.

Sarıoğlu'nun eski halini görenler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hande'yi tanıyamayan kullanıcılar, "Hande de estetik güzeli çıktı", "Keşke estetiği abartmasaydın" yorumlarında bulundu.

''BOTOX VE DOLGU VAR''

Hande Sarıoğlu, takipçilerinin kendisine sürekli olarak yönelttiği estetik sorularına yanıt vermişti.

Paylaştığı fotoğrafa çok fazla yorum gelince dayanamayıp bir açıklama yapan ünlü spiker, ''Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var.'' demişti.

BOTOX VE DOLGU FARKINA DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Sarıoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ekrana bakıp orasında o var, şurasında bu var diye ağlayanlara, Size botox-dolgu ayrımını en basit haliyle açıklıyorum ekip, toplan.

Botox, yüzdeki kırışıklıklara yapılır; alın, kaş arası, göz kenarları sık kullanım alanlarıdır. Dolgu dediğimiz olay da yüzün her yerine doldurulabilir arkadaşlar. Dudak, çene, burun, elmacık, uzayıp gidiyor liste.

Botox da, dolgu da kalıcı değildir. 1 sene içerisinde yenilenmesi gerekir. Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda var.''

İşte Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz o hali...