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    Oryantal Didem’den Bülent Serttaş açıklaması

    Oryantal Didem’den Bülent Serttaş açıklaması

    Bir süre önce birlikte sahne aldıklarını söylediği Bülent Serttaş’a tepki gösteren Didem, “Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 17:01
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    İbo Show’a katılan ve hünerlerini sergileyen oryantal Didem’den dansını izlemeyen ve kafasını çeviren Bülent Serttaş ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

    2. Sayfa'ya konuşan Didem, “Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

    “BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

    “Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım.” diyen Didem, tepkisini şöyle sürdürdü:

    “Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım. Orada dans ve sanat var.”

    İbo Show’da Oryantal Didem’in dansı sırasında Bülent Serttaş duvarları izledi İZLE



    HADİSE'DEN DESTEK GELDİ

    Şarkıcı Hadise'den Didem’e destek geldi.

    Instagram hesabı üzerinden Didem'in dans videosunu yayınlayan Hadise, "Dans alkışlanır. Dans sanattır" notuyla Serttaş'a gönderme yaptı.

    Oryantal Didem’den Bülent Serttaş açıklaması #1

    Oryantal Didem’den Bülent Serttaş açıklaması #2

    Oryantal Didem’den Bülent Serttaş açıklaması #3

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