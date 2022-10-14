Bir dönem oryantal dansıyla gündeme damga vuran Oryantal Tanyeli yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü dansçının son halini gören tanıyamıyor. Yıllar ona acımamış. İşte son hali...

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşında. Tanyeli’nin ailesi henüz 12 yaşındayken dağıldı ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kaldı.

İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşındayken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başladı.

Oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.

Uzun süredir gözlerden uzak hayat yaşayan Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye gelmişti.

Mide küçültme ameliyatı olan ünlü dansçı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Canlı yayında Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Uzun süredir gözlerden uzak hayat sürdürüren Oryantal Tanyeli'nin son hali dikkat çekti.

Son hali içler acısı

Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüştü. Ameliyattan sonra Armağan Çağlayan'ın programına katılan ünlü ismin son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte son hali...

Oryantal Tanyeli, ameliyattan sonra çok fazla kilo verdi. Bir dönem kilolalarıyla başı dertte olan ünlü isim, şimdilerde tığ gibi.

Oryantal Tanyeli'nin bu zayıflığı dikkat çekti. Bazı sosyal medya kulanıcıları çok fazla çöktüğünü dile getirdi.