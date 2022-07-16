Oryantalin kraliçesiydi...Asena mini şortuyla gençlere taş çıkardı!

Oryantal dansıyla hafızalara kazınan eski dansöz Asena, son haliyle büyüledi.Mini şortlu pozunu paylaşan ünlü isim, görenleri hayran bıraktı.

Oryantal dansın en iyi isimlerinden biri olan Asena, sahneleri bıraktı.

Yıllardır göbek dansıyla fırtınalar estiren Asena, inzivaya çekildi.

2012 yılında Survivor yarışma programına katılan Asena, ününe ün kattı.

Dansçılık performansıyla tanınan Asena, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana gibi programlarda da boy gösterdi.

2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştiren eski dansöz Asena'nın son hali ise merak konusu oldu.

Dansçı kariyeriyle akıllara kazınan Asena Dere, son zamanlarda Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başladı.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Asena, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

45 yaşındaki Asena, mini şortlu pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü isim, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.