Oscar 2021 ne zaman? 93. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta?

Oscar 2021 ne zaman? 93. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta?

93. gerçekleşecek olan Oscar Ödül Töreni, pandemi tedbirleri çerçevesinde fiziken yapılacak. Töreni kaçırmak istemeyenler, hangi kanalda ve saat kaçta sorularını araştırıyor.

Her yıl Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödül Töreni, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek durumunda kalmıştı.

93. Oscar Ödül Töreni bu yıl Los Angles’taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenecek. 26 Nisan gecesi yapılacak olan tören pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

23 dalda ödüllerin sahiplerini bulacağı törende, TRT ortak yapımı olan Jasmila Zbanic imzalı “Quo Vadis, Aida?” filminin de En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacağı açıklandı.

Töreni izlemek isteyen vatandaşlar, Oscar 2021 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Oscar 2021 detayları..

OSCAR 2021 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar, TRT 2 ekranlarında 26 Nisan gecesi 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayın ile başlayıp 93. Oscar Ödül Töreni ile devam edecek.

Oscar Ödüllerini, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.