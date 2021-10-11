Oscar'lık performans! Seda Sayan'la yatağa girip rol yapan Canten Kaya kimdir

Seda Sayan'ın sunduğu gündüz kuşağı programında yaşananlar, hayrete düşürdü. Sayan ile yatağa girip aldatan erkeğin davranışlarını canlandıran Canten Kaya kimdir merak ediliyor.

Gündüz kuşağı programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı programında seyirciler neye uğradığını şaşırdı.

Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı.

SEDA SAYAN VE CANTEN KAYA YATAKTA ROL YAPTI

Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı.

Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı.

Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar...

CANTEN KAYA KİMDİR

Canten Kaya 1970 yılında Balıkesir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Canten Kaya 1998 yılından itibaren insan kaynakları firmalarında iletişim uzmanı ve eğitimci olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca 9 eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü mezunudur ve bir dönem din kültürü dersi öğretmenliği de yapmıştır.

2000 yılından itibaren insan kaynakları alanında iletişim uzmanı ve eğitmen olarak çalışmaktadır. Canten Kaya, Kanal EGE’de “Şah Mat” isimli, Kanal 1’de ise hafta içi hergün canlı yayınlanan “İyi Günde Kötü Günde” isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.