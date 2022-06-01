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    • 'Osman Bey eriyor' Kuruluş Osman'ın Bala'sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı!

    'Osman Bey eriyor' Kuruluş Osman'ın Bala'sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı!

    Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkati çekti. Arabada poz veren Törer, bir kez daha doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 19:14
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    'Osman Bey eriyor' Kuruluş Osman'ın Bala'sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı!

    Oyunculuğa Kuruluş Osman dizisiyle adım atan Özge Törer, dizide Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde başrolü Burak Özçivit ile paylaşan Özge Törer, ilk projesi olmasına rağmen sık sık performansıyla adından söz ettiriyor.

    Diziye başladığı ilk dönemlerde sosyal medya kullanmayan Törer, geçtiğimiz aylarda hayranlarının isteklerine karşı koyamayıp Instagram hesabı açtı.

    Çok fazla paylaşım yapmayan ancak paylaştığı birbirinden güzel kareleriyle herkesin beğenisini kazanan oyuncu, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

    Araba pozu

    Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir imaj çizen Özge Törer, son paylaşımıyla da tüm dikketleri üzerine çekmeyi başardı.

    Doğallığa ve sadeliğe önem veren Özge Törer, Instagram hesabından arabada çektiği bir pozunu paylaştı.

    Yemyeşil gözleri, doğal makyajı ve yüzünü kaplayan çilleriyle dikkati çeken Törer, paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

    Güzel oyuncunun fotoğrafını gören hayranları ise ''Osman Bey eriyor'', ''Kalbimize mi indireceksin'', ''Daha çok fotoğraf paylaş'' yorumları yaptı.

    Osman Bey eriyor Kuruluş Osman ın Bala sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! #1

    Osman Bey eriyor Kuruluş Osman ın Bala sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! #2

    Osman Bey eriyor Kuruluş Osman ın Bala sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! #3

    Osman Bey eriyor Kuruluş Osman ın Bala sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! #4

    Osman Bey eriyor Kuruluş Osman ın Bala sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! #5

    Osman Bey eriyor Kuruluş Osman ın Bala sı arabada poz verdi, yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! #6


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