Osman Bey'in cesur hatunu Malhun'un eski karelerini gören şoke oldu! 'Sivilcelerinden nasıl kurtuldun?'

Osman Bey'in cesur hatunu Malhun'un eski karelerini gören şoke oldu! 'Sivilcelerinden nasıl kurtuldun?'

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, eski kareleri ile gündem oldu. Güzel ismin geçen zamanda değiştiği ve yüzünün daha çok oturduğu görüldü.

Bozdağ Film imzalı, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Tarihi bir dizi olan ve aksiyon sahneleri ile dikkatleri çeken Kuruluş Osman'ın başrolünde ise Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer yer alıyor.

3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan diziye sonradan dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy ise Malhun Hatun karakterini canlandırıyor.

Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, hayat verdiği Malhun Hatun karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkmayı başardı.

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteri ile adını duyuran Atiksoy'un eski kareleri ortaya çıktı.

Güzelliğini yıllar boyunca kaybetmediği görülen ve şu sıralar gelin olmaya hazırlanan oyuncu, hayranlarının yine beğenisini kazandı.

Bazı hayranları ise yüzünden sivilceler olduğuna dikkati çekerek, "Sivilcelerinden nasıl kurtuldun?" diye sormayı ihmal etmedi.

MALHUN HATUN'UN ESKİ HALİ

1 Nisan 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde yer alıyor.

Malhun Hatun'a hayat veren ve güzelliği ile beğenilen oyuncunun eski kareleri herkesi şaşırttı. Geçen zaman içerisinde değiştiği ve yüzü oturduğu görülen oyuncu, daha farklı bir havaya büründü.

Şu sıralar Berk Oktay ile evlenme hazırlığı yapan ve geçtiğimiz günlerde nişanlanan Yıldız Çağrı'nın eski karelerine hayranları yorum yapmayı ihmal etmedi.

Güzel ismin yüzünde sivilceler olduğunu söyleyen ise bu durumdan nasıl kurtulduğunu sordu.