Osman Bey'in yengesi Savcı Bey'in eşi Lena bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti! 'Güzelliğin akıllara zarar'

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Lena rolüyle dikkati çeken ve son olarak Mahkum dizisinde rol alan Seray Kaya, tatil sezonunu açtı. Mavi bikinisiyle poz veren Kaya, güzelliğiyle hayran bıraktı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran diziden bugüne kadar sayısız oyuncu gelip geçti. Bu oyunculardan biri olan Seray Kaya, dizide Savcı Bey'in eşi Lena'ya hayat verdi.

Kuruluş Osman dizisinde kısa bir dönem yer alan Seray Kaya, son olarak başrolünü Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu ile paylaştığı Mahkum dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Dizide hayat verdiği Avukat Cemre karakteriyle beğeni toplayan Kaya, diziden ayrılışıyla hayranlarını üzdü.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, şimdilerde cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

Sezonu açtı

Mahkum dizisinden ayrıldıktan sonra tatil sezonunu açan Seray Kaya, tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Kaya, Instagram hesabından mavi bikinisiyle bar taburesinde verdiği pozları peş peşe paylaştı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle büyüleyen Kaya'nın fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, güzel oyuncuya, "Aklımızı başımızdan aldın", ''Güzelliğin akıllara zarar'', ''Büyülendim resmen'', ''Sen gerçek olamayacak kadar güzelsin'' yorumlarında bulundu.