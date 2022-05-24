Osman Bey'in yengesi Savcı'nın eşi Lena derin göğüs dekoltesiyle esti geçti! Dekolteye güneş vurunca...

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya, güzelliği ve Instagram'da paylaştığı pozlarla akılları baştan alıyor. Hayranlarından tam not alan Kaya, yeni proje hazırlığına girdi bile...

4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, 2012-2014 yılları arasında ATV'de yayınlanan Huzur Sokağı dizisinde boy gösterdi.

2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini canlandıran Kaya, Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı'ya hayat verdi ve asıl çıkışını yaptı.

Bu dizide canlandırdığı karakter sayesinde yıldızı parlayan oyuncu, Kuruluş Osman'da Lena'ya hayat verdi.

Kuruluş Osman dizisinde Savcı'nın eşi Lena'yı canlandıran Seray Kaya, diziden ayrıldıktan sonra Mahkum'a geçti.

Oyuncunun bu iki dizisi kısa ömürlü oldu ancak sergilediği performanslar sayesinde akıllarda kalıcı olmayı başardı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile adından söz ettiren Seray Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesin aklını başından alıyor.

Seray Kaya rüzgar gibi esti

Birçok başarılı projede yer alan ve herkesi etkileyen Seray Kaya, kısa saçları ve kısacık büstiyeri ile poz verdi. Sosyal medyayı yıkan kare için hayranlarından bolca mesaj ve yorum aldı.

Seray Kaya'nın güzelliğinden etkilenen hayranları, "Sakın değişme hep böyle kal" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.