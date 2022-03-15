Osman Bey'in yengesi Savcı'nın eşi Lena derin göğüs dekoltesiyle esti geçti! Gören sütyenini sordu...

Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine hayat veren ve şimdilerde Mahkum'da oynayan Seray Kaya, sosyal medyaya son koyduğu kareyle gündem oldu. Güzel oyunu hayranlarının başını döndürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahnelerle devam ediyor.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizi, tarih alanında ise birçok konuyu aydınlatmaya çalışıyor.

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldığı diziden bugüne kadar alanında başarılı sayısız oyuncu geldi-geçti.

Bu oyunculardan birisi olan ve Savcı Bey'in eşi Lena'ya hayat veren Seray Kaya, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Kadın dizisinde oynadığı Şirin karakteri ile yıldızı parlayan Kaya, Kuruluş Osman'da uzun süre yer almadı.

Kısa bir dönem Lena karakterine hayat veren ve şu sıralar Mahkum dizisinde oynayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Onur Tuna ile verdiği cesur pozlarla konuşulan Kaya'dan bir kare daha geldi.

SERAY KAYA'DAN CESUR POZ

Onur Tuna, Hayal Köseoğlu ve İsmail Hacıoğlu ile Mahkum'da yer alan oyuncu, bugüne kadar birçok başarılı dizide boy gösterdi.

2012-2014 yılları arasında ATV'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini ve dikkatleri çeken Kaya; 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterine hayat verdi.

Bu rolleri sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Kaya,Kuruluş Osman'dan erken ayrıldı ancak akılarda kaldı.

Şimdilerde hayat verdiği Cemre karakteri ve yeni imajı ile gündem olan oyuncu, göğüs dekolteli karesiyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Derin göğüs dekoltesi ve makyajı ile kusursuz gözüken Seray Kaya için, "Aklımızı başımızdan aldın" yorumları geldi.