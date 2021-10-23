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    Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi gümbür gümbür geliyor! Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak

    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'dan konusu ve oyuncularıyla çok konuşulacak güçlü bir dizi geliyor. Sınav'ın 'Yalnız Kurt' dizisi, Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 17:02
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    Osman Sınav'ın Yalnız Kurt dizisi gümbür gümbür geliyor! Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak

    Türk televizyonlarının en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav, şimdilerde yepyeni bir diziyle ekranlara dönmenin heyecanını yaşıyor.

    Bir döneme damgasını vuran ve izlenme rekorları kıran Süper Baba, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizilere Yalnız Kurt dizisi de ekleniyor.

    KURTLAR VADİSİ'Nİ ARATMAYACAK

    Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın üstlendiği, oyuncu kadrosu ve konusuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin hazırlıkları sürüyor.

    Yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt dizisinin yönetmen koltuğunda ''Alparslan: Büyük Selçuklu'' dizisinden ayrılan M. Çağatay Tosun, ikinci yönetmen koltuğunda ise Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav oturuyor.

    Osman Sınav ın Yalnız Kurt dizisi gümbür gümbür geliyor! Kurtlar Vadisi ni aratmayacak #1

    KONUSU KURTLAR VADİSİ'NE BENZİYOR

    Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı, süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği dizi, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmayı hedefliyor.

    ''Kurtlar Vadisi' dizisine benzer bir hikayeye sahip olan ve yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi; devlet, terör ve casusluk konularını ele alıyor.

    Osman Sınav ın Yalnız Kurt dizisi gümbür gümbür geliyor! Kurtlar Vadisi ni aratmayacak #2

    KASIM AYINDA SETE ÇIKACAK

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, özellikle Kurtlar Vadisi hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen Yalnız Kurt dizisi, kasım ayında sete çıkacak.

    Oyuncu seçimlerinin devam ettiği Yalnız Kurt dizisinde Hasan Deniz Yaran, ''Altay Kurtoğlu' rolünü, usta tiyatrocu Cihan Ünal ise ''Davut Bahadır'' karakterini canlandıracak.

    Bir kahramanlık öyküsünü ekrana taşıyacak olan dizinin kadrosuna son olarak Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han dahil oldu. Dizide Damla Colbay ''Sare Türkmen'', Murat Han ise ''Doğan Sakınma'' rollerine hayat verecek.

    Osman Sınav ın Yalnız Kurt dizisi gümbür gümbür geliyor! Kurtlar Vadisi ni aratmayacak #3

    Osman Sınav ın Yalnız Kurt dizisi gümbür gümbür geliyor! Kurtlar Vadisi ni aratmayacak #4

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