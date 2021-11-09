Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt sete çıktı! EDHO'nun yerini dolduracak

Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'tan izleyicileri sevindirecek bir haber geldi. Merakla beklenen ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un sete çıktığı öğrenildi.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerine imza atan Osman Sınav, dört yıl aradan sonra yeni dizisi Yalnız Kurt'u izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinden izleyicisini sevindirecek bir haber geldi.

SETE ÇIKTI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cihan Ünal'ı yıllar sonra dizi setlerine döndüren ve yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi, bugün sete çıktı.

ATV'nin, Yalnız Kurt dizisini ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinin final yapmasının ardından boş kalan salı akşamı yayınlaması bekleniyor.

Hasan Deniz Yaran’ın 'Altay Kurtoğlu', Cihan Ünal'ın ise 'Davut Bahadır' rolüne hayat verdiği dizinin kadrosunda Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin rol alıyor.

Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üsltendiği Yalnız Kurt, Golyat’a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor.

YALNIZ KURT'UN KONUSU

Golyat; harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilik yapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür.