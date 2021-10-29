Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'ta sona yaklaşıldı! Hikayesiyle nefes kesecek

Başta Kurtlar Vadisi olmak üzere çarpıcı dizilere imza atan Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'ta sona yaklaşıldı. Bomba gibi bir hikayeyle ekranlara gelecek olan dizinin hazırlıkları hızlandı.

Bir döneme damgasını vuran Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizilere imza atan Osman Sınav, dört yıl aradan sonra yeni dizisi Yalnız Kurt'u izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt dizisinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun, ikinci yönetmen koltuğunda ise Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav oturuyor.

Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı, süpervizörlüğünü ise Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği dizi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt adlı dizinin çalışmalarında neredeyse son aşamaya gelindi.

OYUNCU KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi için oyuncu anlaşmaları da peş peşe geldi. İlk olarak Hasan Denizyaran ve Cihan Ünal'ı kadrosuna katan dizi, ardından üç yeni isimle daha anlaştı.

Son olarak ''Hekimoğlu'' dizisinde rol alan Damla Colbay, Murat Han ve Kürşat Alnıaçık Yalnız Kurt projesine dahil oldu. Colbay'ın merakla beklenen dizide 'Sare Türkmen' isimli bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

2022'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Pazar akşamları yayınlanacağı düşünülen Yalnız Kurt'un 2022 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Yaşanılan dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutacak bir hikayeyi konu edinen Yalnız Kurt dizisi, Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek.

Ülke sınırlarını değiştirmek, ülkeleri parçalamak, hükümetlere darbe yapmak, kukla yönetimler kurmak, ekonomik sorunlar çıkartmak, etkin ayrımcılık ile insanları birbirine düşman etmek, terör örgütleri ve cemaatler vasıtasıyla da bir ülkeyi karıştırmak için yapılan tüm küresel planlar bu dizinin konusunu oluşturuyor.