Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'tan bir bomba daha! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı kadroda

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'tan bir bomba daha! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı kadroda

Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'tan bomba bir transfer haberi geldi. Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı Polat Bilgin, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Bir döneme damgasını vuran Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi unutulmaz dizilere imza atan Osman Sınav, dört yıl aradan sonra yeni dizisi Yalnız Kurt'u izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt'un hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SETE ÇIKACAK

Cihan Ünal'ı yıllar sonra dizi setlerine döndüren ve yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt, önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Hasan Deniz Yaran'ın ''Altay Kurtoğlu'' rolüne hayat vereceği dizinin kadrosuna, geçtiğimiz günlerde Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han dahil olmuştu.

POLAT BİLGİN KADRODA

Bir kahramanlık destanını konu alan dizinin ekibine son olarak bomba bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Polat Bilgin, Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.