Osman Yüksel Serdengeçti kimdir, ne zaman öldü? Şair Osman Yüksel Serdengeçti eserleri!

Şair Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 39. yıl dönümünde en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Ne zaman öldü? Eserleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden, fikir, aksiyon ve edebiyat adamı Osman Yüksel Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde vefat etti.

Antalya'daki evinde bulunan gizli bölme ile gündeme gelen Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatı merak konusu oldu.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşamış olan şair, siyasetçi ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Eserleri nelerdir? İşte detaylar…

Osman Yüksel Serdengeçti kimdir?

Osman Yüksel Serdengeçti'nin gerçek adı Osman Zeki Yüksel'dir. Şair daha sonra Serdengeçti soy adını almıştır.

Osman Zeki Serdengeçti, 25 Temmuz 1917 tarihinde Antalya'da dünya gelmiş, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamıştır.

Siyasetçi, gazeteci ve şair kimliği ile bilinen Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'de eğitim görmüştür.

1944 Mayıs ayında Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra eğitimine devam etmek için fakülteye başvurmuş ancak tamamlayamamıştır.

Osman Yüksel Serdengeçti yaşadığı sıkıntıların ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'e hitaben yazdığı ve "Yüksek vekaletin alçak vekiline" diye başlayan yazı yüzünden tutuklanmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra Serdengeçti 33 sayılık dergisi yayımladı. Birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırıldı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu "Serdengeçti" olarak andılar ve bu nedenle kendisi de sonradan Serdengeçti soyadını aldı.

Serdengeçti ilerleyen zamanlarda siyasete atıldı. Adalet Partisi listesinden 1965-1969 yılları arasında Antalya milletvekilliği yaptı.

Serdengeçti kendi partisine yaptığı sert eleştiriler nedeniyle bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edildi.

Osman Yüksel Serdengeçti siyaset yaşantısına devam ederken bir yandan da yazı yazmayı sürdürdü.

Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazıları yayımlandı. Türkçülerin "Tanrı Türk'ü korusun" demesi üzerine Serdengeçti "Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun" demiştir.

İlerleyen zamanlarda parkinson hastalığına yakalanan Osman Yüksel Serdengeçti 10 Kasım 1983' te Ankara'da vefat etti. Osman Yüksel Serdengeçti Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü.

Osman Yüksel Serdengeçti eserleri

Mabedsiz Şehir

Bu Millet Neden Ağlar?

Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?

Ayasofya Davası

Mevlana ve Mehmet Akif

Türklüğün Perişan Hali

Gülünç Hakikatlar

Kara Kitap

Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı

Radyo Konuşmaları

Akdeniz Hilalindir