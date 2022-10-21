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- Osmaniye'de, yumruk attığı oyuncağı kıran genç AVM'den kovuldu
Osmaniye'de, yumruk attığı oyuncağı kıran genç AVM'den kovuldu
Yumruk atma makinesine olağandışı güç uygulayan genç, makineye zarar verdi. Yetkililerin genci AVM'den kovduğu görüntüler 12 milyon tıklandı.
- 21.10.2022 - 13:11
- Güncelleme : 21.10.2022 - 13:44
Osmaniye'deki alışveriş merkezinde bulunan gencin, eğlence şekli dikkat çekti.
AVM'lerin içerisinde bulunan yumruk atma makinesi, genç adamın hedefi oldu.
Makineyi çalıştıran genç, yumruk atabilmek için harekete geçti.
Makineden uzaklaştıktan sonra koşmaya başlayan genç, var gücüyle makineye yumruk attı.
Makine ise bu şiddetle zarar gördü.
AVM'den kovuldu
Yaşanan olay sonra sonrası yetkililer, makineye zarar veren genci AVM'den kovdu.
Sosyal medyada yayılan görüntüler 12 milyondan fazla tıklandı.
İşte o anlar...
Osmaniye'de koşarak yumruk attığı oyuncağı kırdı VİDEO