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    Osmaniye'de, yumruk attığı oyuncağı kıran genç AVM'den kovuldu

    Yumruk atma makinesine olağandışı güç uygulayan genç, makineye zarar verdi. Yetkililerin genci AVM'den kovduğu görüntüler 12 milyon tıklandı.
    • 21.10.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:44
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    Osmaniye'de, yumruk attığı oyuncağı kıran genç AVM'den kovuldu

    Osmaniye'deki alışveriş merkezinde bulunan gencin, eğlence şekli dikkat çekti.

    AVM'lerin içerisinde bulunan yumruk atma makinesi, genç adamın hedefi oldu.

    Makineyi çalıştıran genç, yumruk atabilmek için harekete geçti.

    Makineden uzaklaştıktan sonra koşmaya başlayan genç, var gücüyle makineye yumruk attı.

    Makine ise bu şiddetle zarar gördü.

    AVM'den kovuldu

    Yaşanan olay sonra sonrası yetkililer, makineye zarar veren genci AVM'den kovdu.

    Sosyal medyada yayılan görüntüler 12 milyondan fazla tıklandı.

    İşte o anlar...

    Osmaniye'de koşarak yumruk attığı oyuncağı kırdı VİDEO

    Osmaniye de, yumruk attığı oyuncağı kıran genç AVM den kovuldu #1

    Osmaniye de, yumruk attığı oyuncağı kıran genç AVM den kovuldu #2


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