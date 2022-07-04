Öykü Çelik yeni sevgilisiyle yakalandı! Teknede aşk dolu dakikalar..

Ünlü oyuncu Öykü Çelik yeni bir aşka yelken açtı.Bodrum'da görüntülenen oyuncu ve yeni sevgilisi aşk dolu anlar yaşarken kameralara yansıdı..

Geçtiğimiz haftalarda karın kaslarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik, Bodrum Türkbükü'nde bir teknede yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Survivor 2021 yarışmasının ardından İsmail Berhan isimli emlak danışmanı sevgilisi ile evliliğe giden bir ilişki yaşayan Öykü Çelik ani bir kararla ilişkilerini bitirdiğini açıklamıştı.

Bu aşkın ardından spora ağırlık veren Öykü Çelik karın kaslarını paylaştığı pozlarla gündeme gelmişti.

Öykü Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.Bodrum Türkbükü'nde bir teknede yeni sevgilisi ile görüntülenen ünlü oyuncunun mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.İşte Öykü Çelik ve yeni aşkı;