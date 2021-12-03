Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında? Kaderimin Oyunu 'Asiye' rolüyle dönüyor!

Öykü Karayel, Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu ile ekranlara dönüyor. Karayel, dizide Asiye karakterine hayat verecek. Peki Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma akşamı ekran macerasına başlıyor.

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral yer alıyor.

dizisinin Asiye’si oldu Öykü Karayel yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Öykü Karayel, en son Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat vermişti. Peki, Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında?

Son olarak Netflix'in sevilen dizisi Bir Başkadır'da Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Öykü Karayel, uzun bir aranın ardından Kaderimin Oyunu dizisiyle ekranlara dönüyor.

Karayel, dizide 'Asiye' rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Öykü Karayel'in hayatına dair bilgileri merak ediyor.

Peki Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında nereli? Öykü Kareyel evli mi, eşi kim, hangi dizilerde rol aldı? İşte Öykü Karayel'in biyografisi...

KADERİMİN OYUNU ASİYE KİARAKTERİ HAKKINDA

Kaderimin Oyunu, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan Asiye'nin hikayesi. Güçlü bir kadın olan Asiye bu mücadeledeki tüm gücünü sadece yüreğinden alıyor.

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

20 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun olmuştur ve ikiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girmiştir.

Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katılmış ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazanmıştır.

İlk profesyonel deneyimi olan ''Güzel Şeyler Bizim Tarafta'' adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başarmıştır.

Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olan Öykü Karayel, ''Kuzey Güney'' adlı dizide Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında Moda Sahnesi'nde, ilk oyunu Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkan Karayel, ''Kara Para Aşk'' adlı diziye 30. bölümde dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamıştır.

''Kalp Atışı'' dizisinde genç beyin cerrahı Eylül karakterini, ''Muhteşem Yüzyıl Kösem'' dizisinde Dilruba Sultan'ı canlandırmıştır. Son olarak Netflix'in sevilen dizisi Bir Başkadır'da Meryem karakterine hayat vermiştir.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile evli olan Öykü Karayel'in bir çocuğu vardır.