Öykü Karayel ve kardeşi Ezgi Karayel'i birbirinden ayıramayacaksınız

Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Öykü Karayel, kardeşi ile gündeme geldi. Ezgi Karayel'i gören takipçileri, şoke oldu. İkiliyi birbirinden ayırmak ise bir hayli zor.

Başrollerinde Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanan Kaderimin Oyunu, seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, Öykü Karayel'in ekran orucunu bozduğu bir proje olacak.

Oğlu Roman Bonomo'yu dünyaya getiren ve setlere ara veren Karayel, bu proje ile dönüş yapacak.

Güzel ve başarılı oyuncu aile yaşantısı ile dikkatleri üzerine çekerken, kardeşi Ezgi Karayel gündeme geldi.

Ezgi Karayel'i görenler şoke olurken, hangisinin Öykü hangisinin Ezgi olduğunu anlamakta zorlandı.

EZGİ VE ÖYKÜ'YÜ AYIRMAK ÇOK ZOR

Ezgi Karayel ve Öykü Kareyel'i birbirinden ayırmak çok zor. Çünkü ikisi tek yumurta ikizleri. Ezgi sık sık magazincilere yakalanıp, "Ben Öykü değilim" diye isyan ediyor.

Ancak ne gazeteciler ne sosyal medya kullanıcıları ikiliyi birbirinden ayırmayı başaramıyor. Birbirinin aynısı olan ikizlerin hayatı ise oldukça farklı.

Öykü, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olurken Ezgi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.