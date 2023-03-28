Öykü Serter açtı ağzını, yumdu gözünü! Muharrem İnce'ye lanet sözleri..."Sana verdiğim o lanet oy..." Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "sözde sanatçılar" sözlerine sert tepki gösterdi.

Sanat dünyasından Muharrem İnce'ye tepkiler dinmiyor...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, "sözde sanatçılar" ifadesini kullandı.

Fazıl Say, Genco Erkal, Gonca Vuslateri, Şahan Gökbakar gibi birçok sanatçı, Muharrem İnce'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star, Kısmetse Olur programlarını sunan Öykü Serter de sessiz kalamadı.

Sosyal medyada sert ifadeler kullanan Serter, peş peşe paylaşım yaptı.

Ünlü sunucu, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye adeta lanet okudu.

İşte Öykü Serter'in paylaşımları;

"Nankörsünüz ancak buna yararsınız ve bu kadarsınız. Sizinle de hesaplaşacak ve sonsuza dek unutacağız. Işıltılı günlerinizin son demleri, lüzumsuz popülaritenizin tadını çıkarın."

"Sanatçı değilim insanım, İyi niyetliyim ama aptal değilim. Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum. O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum. Sana verdiğim o lanet oy için de kendimden özür diliyorum."