Öykü Uysal kimdir? Survivor'a veda eden Öykü Uysal kaç yaşında, ne iş yapıyor? Öykü Uysal hakkında..

Öykü Uysal kimdir? Survivor'a veda eden Öykü Uysal kaç yaşında, ne iş yapıyor? Öykü Uysal hakkında..

Survivor'a yedek isimlerden katılan Öykü Uysal, Gönüllüler takımında yer alıyordu. En az SMS'i alarak adaya veda eden Öykü Uysal hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Öykü Uysal kimdir?

Survivor yarışmasında mücadele eden Öykü Uysal, yedeklerden gelerek Gönüllüler takımına katılmıştı.

Kısa sürede performansı ile öne çıkan isimlerden biri olan Öykü Uysal, elenerek yarışmadan ayrıldı.

9 Mart itibariyle, yarışmaya veda etmesi sonrasında Survivor Öykü Uysal araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında? İşte Öykü Uysal hakkında merak edilen bilgiler..

SURVİVOR ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 İzmir doğumludur. Aslen İzmir’li olan yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır.

2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan başarılı yarışmacı, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır. Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor.

Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

Öykü Uysal hayatını büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.

Evli olan Öykü Uysal’ın Aslan isminde 1 erkek çocuğu vardır.