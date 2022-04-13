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    • Öyküsüyle ünlenen Tuğçe Kandemir'in asıl mesleği bakın ne çıktı! 'Ayrılık acısı nelere kadir'

    Öyküsüyle ünlenen Tuğçe Kandemir'in asıl mesleği bakın ne çıktı! 'Ayrılık acısı nelere kadir'

    "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla milyonlara adını duyuran Tuğçe Kandemir, İbo Show'a konuk oluyor. Hakkında bilgiler araştırılan Tuğçe Kandemir'in asıl mesleği ise duyanları şaşırtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 16:52
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    Öyküsüyle ünlenen Tuğçe Kandemir'in asıl mesleği bakın ne çıktı! 'Ayrılık acısı nelere kadir'

    Son dönemlerde müzik hayatındaki başarısıyla adından söz ettiren Tuğçe Kandemir, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor.

    Amatör olarak başladığı ve Youtube üzerinden yayınladığı şarkılar ile milyonlara sesini duyurmayı başaran Tuğçe Kandemir, "Bu Benim Öyküm" şarkısı ile çıkış yakaladı.

    Yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği şarkısı büyük beğeni toplayınca bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi.

    Müziğe küçük yaşlardan beri ilgili olan Kandemir, single çalışmalarına devam ederek "İçimdeki Sen", "Yelkovan", "Seni Öptüğüm Sokak", "Gülü Soldurmam" "Yanlış" ve "Yağmur" gibi parçalarıyla ününe ün kattı.

    Asıl mesleği öğretmenlik

    Konserlerine ara vermeden devam eden 26 yaşındaki Kandemir hakkında dikkat çeken bir gerçek, herkesi şaşırttı.

    Asıl mesleği sahnelerden çok uzak olan Kandemir'in hayali aslında çok başkaydı.

    Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık, hayatını adeta değiştirdi.

    Öyküsüyle ünlenen Tuğçe Kandemir in asıl mesleği bakın ne çıktı! Ayrılık acısı nelere kadir #1

    Öyküsüyle ünlenen Tuğçe Kandemir in asıl mesleği bakın ne çıktı! Ayrılık acısı nelere kadir #2

    Öyküsüyle ünlenen Tuğçe Kandemir in asıl mesleği bakın ne çıktı! Ayrılık acısı nelere kadir #3


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