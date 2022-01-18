Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ına bakın! İşte Emir Berke Zincidi'nin inanılmaz değişimi

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ına bakın! İşte Emir Berke Zincidi'nin inanılmaz değişimi

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği küçük Osman rolüyle akıllara kazınan Emir Berke Zincidi, artık büyüdü. Zincidi'nin son halini görenler, tanımakta zorluk çekti.

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Gerer Zaman ki dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Wilma Elles gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Gerer Zaman ki dizisi, birçok genç oyuncunun da yıldızını parlattı.

Dizide sergiledikleri başarılı performanslarının ardından şimdilerin aranan isimleri arasında yer alan Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncular, bu dizi ile ünlenmiş ve adını duyurmuştu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin ünlü yaptığı isimlerden biri de başarılı oyunculuğuyla herkesi mest eden Emir Berke Zincidi oldu.

Dizide hayat verdiği Osman karakteriyle adından söz ettiren ve ağladığında tüm Türkiye'yi ağlatan Emir Berke Zincidi, artık büyüdü.

KÜÇÜK OSMAN ARTIK BÜYÜDÜ

Fenomen dizi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ardından birçok yapımda ve reklam çekimlerinde boy gösteren Emir Berke Zincidi, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Zincidi, spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 16 yaşına basangenç oyuncu, spora olan tutkusu ile biliniyor ve spor salonundan çıkmıyor.

Şimdilerde YouTube kanalında sevenleriyle video paylaşan Zincidi'nin son halini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.