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    Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Küçük Osman rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, değişimiyle dikkat çekti.
    • 30.06.2022 - 17:23
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    Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun

    16 yaşındaki Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta oyunculuğa atıldı.

    Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü oyuncularla rol alan Emir Berke Zincidi,  "Küçük Osman" rolüyle hafızalara kazındı.

    Başarılı performansıyla seyircilerin beğenisi toplayan Emir Berke,ekranların en sevilen çocuk oyuncularından biri haline geldi.

    Küçük Ağa dizisinde "Mehmet Can" karakterine de hayat vermişti.

    Şimdilerde lise 10’uncu sınıfa giden Emir Berke ,sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    "Küçük Osman" hali ile tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Emir Berke’nin değişimini görenler gözlerine inanamıyor.

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Osman ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun #1

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Osman ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun #2

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Osman ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun #3

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Osman ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun #4


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