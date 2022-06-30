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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı görenin ağzını açık bıraktı! Tanıyabilene aşk olsun

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Küçük Osman rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, değişimiyle dikkat çekti.