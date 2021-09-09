Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı kocaman oldu! İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı kocaman oldu! İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan Emir Berke Zincidi, yıllar içinde oldukça değişti. Yakışıklılığı ile dikkati çeken Zincidi'yi görenler tanımakta zorluk çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile bir döneme damga vurdu.

Dizi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarken, Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi ise dikkati çekti.

Dizi sayesinde ünlenen ve çocuk oyuncular arasında başarısı ile parlayan Zincidi, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, en son Zeki Alasya ile Küçük Ağa dizisinde oynamıştı.

KÜÇÜK OSMAN BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Fenomen dizi sonrası birçok yapımda ve reklam çekimlerinde rol alan Emir Berke Zincidi, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, Youtube çalışmalarına hız verdi. Dizilerle karşımıza çıkmayan oyuncu, Youtube üzerinden sevenlerine ulaşmaya çalışıyor.

Zincidi'nin sosyal medyadan son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. Oyuncu yıllar içinde bambaşka biri olurken, son hali takipçilerinden tam not aldı.