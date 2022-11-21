Öyle bir poz paylaştı ki! Fenomen Bahar Candan'ın altı çıplak pozu ağızları açık bıraktı: "Bu ne şimdi?"

Öyle bir poz paylaştı ki! Fenomen Bahar Candan'ın altı çıplak pozu ağızları açık bıraktı: "Bu ne şimdi?"

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı altı çıplak pozuyla olay oldu. Fenomen isme takipçilerinden yorum yağdı.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmaya başlayan ve ablası Nihal Candan'la beraber sürekli gündeme gelen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürüyor. Fenomen isim geçtiğimiz dönemlerde cinsel tercihinin değiştiğini açıklamış ve derin dekolteli pozlarıyla gündem olmuştu.

17 Şubat 1998 tarihindeİstanbul’da dünyaya gelen Bahar Candan, İşte Benim Sitilim yarışması ile hayatımıza girmişti. Hukuk bölümünde eğitim gören ve yarışmadaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Candan'ın, sosyal medyada ise fenomen haline geldiği bilinmekte.

Yürüyüşü ve konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, yarışmadan sonra "Dondurma Gibisin" isimli bir şarkı çıkarmıştı.

OnlyFans hesabı açmıştı

Sosyal medyada paylaştığı cesur kareler ile eleştiri yağmuruna tutulan Bahar Candan, gelen yorumları ise önemsemiyor. Candan'ın son dönemde OnlyFans hesabı açtığı da biliniyor.

"Bu ne şimdi?"

Fenomen isim bu kez altının tamamen gözüktüğü mini etekli bir pozunu paylaştı. Candan'a kimi takipçilerinden beğeni gelirken, kimi takipçiler ise "Bu ne şimdi?" , "Yok artık", "Bahar'a yine bir şeyler oldu" yorumlarında bulundu.