Öyle böyle değişmemiş! En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin bakın şimdi ne halde...

Öyle böyle değişmemiş! En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin bakın şimdi ne halde...

En Son Babalar Duyar dizisinde Pelin karakterine hayat veren Cansın Özyosun, son hali ile gündem oldu. 2000'li yılların en güzel oyuncuları arasında olan Özyosun, yıllar içinde bir hayli değişti.

Eylül 2002'de TRT 1'de yayımlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar dizisinin yapımcılığını Mint Prodüksiyon üstlendi.

Yönetmenliğini Sibel Kocataş'ın yaptığı efsane dizinin senaryosunu Murat Aras yazarken, başrollerinde ise birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın neşeli ve telaşlı yaşamı, komşuları ve akrabalarıyla olan ilişkilerinin anlatıldığı dizi, tam 5 sezon sürdü.

Komedi türünde olan bu dizinin başrollerini; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi isimler paylaştı.

Dizide başrol oyuncuların dışında da güçlü isimler yer alırken, Mustafa karakterine Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal hayat verdi.

Ali Sunal'ın dizide umutsuzca aşık olduğu ve kavuşamadığı komşu kızını canlandıran Cansın Özyosun ise Pelin'i canlandırdı.

O dönem güzelliği ve oyunculuğu ile beğenilen Cansın Özyosun, yıllar içinde birçok farklı yapımda yer aldı.

Çok uzun aralıklar vermeyen ve sık sık ekranlarda olan Cansın Özyosun, şimdilerde Seksenler dizisinde boy gösterdi.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Gümüş, Seksenler, Hadi Be Oğlum gibi yapımlarda rol alan Cansın Özyosun'un son hali şaşırttı.

En Son Babalar Duyar'dan sonra şöhret basamaklarını hızla çıkan Özyosun'un son hali sosyal medyadan dikkatleri çekti.

Şimdilerde Seksenler dizisinde Sibel karakterine hayat veren oyuncu, yıllar içinde bir hayli değişmiş.

Güzelliğini kaybetmediği görülen oyuncuyu yaşadığı değişim nedeniyle bazı hayranları tanımakta zorlanıyor. Seksenler Sibel'in Pelin olduğunu duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapım sayesinde ekranlara gelen Özyosun Küçük Ağa, Deli Gönül, Mayıs Kraliçesi ve Melekler Korusun gibi projelerde de rol aldı.

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