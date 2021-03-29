İktidara muhalefet edilmediği takdirde yandaş yaftalaması yapıldığını belirten oyuncu Ahmet Özhan, sadece inancının ve kültürünün yandaşı olduğunu söyledi.

Sanatçı Ahmet Özhan, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında kendisine yöneltilen sorularu yanıtladı.

Yandaşlık kavramını eleştiren Ahmet Özhan, politikacılara yöneltilen 'Sen ne yaparsan yap makbul değil.' söyleminin de adil bir üslup olmadığını aktardı.

Ahmet Özhan, muhalifliğin de bir hak olduğunun altını çizerek, her şeyin bir edebi ve ölçüsü olduğuna dikkat çekti.

"İKTİDARA MUHALEFET ETMİYORSAN YANDAŞSIN ANLAMINA GELİYOR NE MÜNASEBETSE"

Elönü'nün sorularını yanıtlayan Özhan, "Meşrebin hoşuma gitmeyebilir. Ama hürriyetler adına senin meşrebini yaşaman için ben seninle birlikte yürürüm. Çünkü senin hürriyetin giderse benimki de gider.

Günümüzde zamanın iktidarına muhalefet etmiyorsan yandaşsın anlamına geliyor. Yani çağ dışısın. Ne münasebetse. Sen onaylayabilirsin ben muhalefet edebilirim. Bizim muhalefet etme hürriyetimiz yok mu? 'Gururlanma Padişahım, senden büyük Allah var.' diye padişah, cuma selamlarında kendisi söylettiriyordu. Herkes birilerini beğenecek diye bir kaide yok fakat bunu nasıl yaptığın önemli." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ahmet Özhan'dan 'yandaş' eleştirisi VİDEO



"YOK SAYMAK BAŞKA, HAKARET ETMEK BAŞKA ŞEYDİR"

Bir vatandaşın, sevgiye değil de temsil gücüne inanarak liderlere tepki vermesi gerektiğine dikkat çeken Özhan, "Benim büyüğüm bir gün dedi ki 'Şu zatı hiç sevmem ama memleketimi idare ediyor ise yolda giderken çantasını tek başına taşıyor ise gider elinden çantasını elinden alır bir adım da gerisinde yürürüm. Çünkü benim devletimi temsil ediyor.' dedi. Bir insanın fikirlerini paylaşmamak başka bir şey yok saymak başka bir şey. Hakaret etmek başka bir şeydir. Bunları onaylamak mümkün değildir. Demokratik hak olarak insan muhalif de olabilir. Ama her şeyin edebi vardır, ölçüsü vardır.

Bu memleket benim, hiçbir şeyin yandaşı değilim. Sadece inancımın ve onun uzantısı kültürümün yandaşıyım." dedi.

ÖZGÜRLÜKTE İNANÇ MESAJI VERDİ

Esra Elönü'nün 'özgür müsünüz?' sorusunu da yanıtlayan Özhan, "Farkında olarak veya olmayarak genetik verasetle ailevi ve sosyal şartlanmaların oluşturmuş olduğu beyin veri tabanımı tam manasıyla ayıklayamadığım müddetçe tam manasıyla özgür değilim. Mutlaka beyin veri tabanımı ayıklamam tamamen fadılın yaratmış olduğu fıtratı berrak bir şekilde ortaya koyabilmem lazım özgür ve hür olabilmem için. Gayret ediyorum. Ne kadar? Karınca misali..." açıklamasında bulundu.

"AHMET ÖZHAN YANDAŞ DESELER?"

Ahmet Özhan, Elönü'nün, "Ahmet Özhan böyle söylediği için size deseler ki 'yandaş' bunun haksızlığıyla nasıl mücadele etmeli insan?" sorusuna da "Öncelikle bu umurumda olmaz. Bu memleket benim, hiçbir şeyin yandaşı değilim. Sadece inancımın ve onun uzantısı kültürümün yandaşıyım." cevabını verdi.