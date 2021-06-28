İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti. Demirel’in ne zaman defnedeceğini kısa sürede kararlaştırılacak.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu 77 yaşındaki Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

KURTARILAMADI

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.