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    Oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti

    İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti. Demirel’in ne zaman defnedeceğini kısa sürede kararlaştırılacak.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 14:40
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    Oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu 77 yaşındaki Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı.

    İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

    KURTARILAMADI

    Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

    Oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti #1

    Oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti #2

    ALİ DEMİREL'İN BİYOGRAFİSİ

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