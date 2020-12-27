Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
204.498
4.03%
EXEN Coin
10.60
-0.28%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

    Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.
    • AA
    • 27.12.2020 - 22:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

    "VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ"

    Sanatçı, "Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığını gösteren "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #1

    "KISITLAMALAR SONRASI İLK CUMA"

    Türkoğlu, "Yaşam" kategorisinde oyunu, Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafından yana kullandı.

    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #2

    "LASTİKLERDEN VOLEYBOL SAHASI"

    Türkoğlu'nun "spor" kategorisindeki tercihi ise Fecri Barlık imzalı "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.

    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #3

    Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir