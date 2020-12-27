Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

"VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ"

Sanatçı, "Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığını gösteren "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"KISITLAMALAR SONRASI İLK CUMA"

Türkoğlu, "Yaşam" kategorisinde oyunu, Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"LASTİKLERDEN VOLEYBOL SAHASI"

Türkoğlu'nun "spor" kategorisindeki tercihi ise Fecri Barlık imzalı "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.