Oyuncu Ayşegül Çınar'a hapis istemi! Eski sevgilisi 12 kişiyi yaralamıştı...

Bir otelin restoranında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili, Ayşegül Çınar hakkında karar verildi. Oyuncu ve eski sevgilisi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Yasak Elma dizisiyle tanınan oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda gittiği bir mekanda tartışma çıkardı.

Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, çıkan kavga sonucunda Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı.

Bu gelişmelerin ardından, Furkan Çalıkoğlu'nun 6 suçtan toplam 22 yıl 1 aya kadar, polis memurlarına, “Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülen oyuncu Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu “şüpheli" sıfatıyla, aralarında polis ve otel görevlilerinin yer aldığı 14 kişi de “müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İDDİANAMEDEN

İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu telefonla konuştuğu kişiye yüksek sesle hakaret ve tehdit yağdırdı, diğer müşteriler ise bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, rahatsızlık yarattığı için Furkan Çalıkoğlu'ndan dışarı çıkmasını istedi.

Ancak Çalıkoğlu, “Kimse beni buradan çıkaramaz" diyerek güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı. Bir güvenlik görevlisine vurarak burnundan yaralayan Çalıkoğlu, çıkmamak için direnmeye devam etti. Otel görevlileri durumu polise bildirdi. Lokantadaki eşyaları fırlatan Çalıkoğlu, otel yöneticileri ve güvenlik görevlilerine hitaben, “Nerede onlar boğazlarını keserim." dedi.

O sırada meze arabasını alarak yürüdüğünü gördüğü aşçı yardımcısı Nebi C'yi kovalamaya başlayan Çalıkoğlu, mutfaktan aldığı iki bıçakla, “Nerede onlar, boğazını keserim, seni de öldürürüm" diyerek kaçan Nebi C'ye yöneldi. Aşçı yardımcısı son anda kaçarak aşağı kata indi. Olay yerine gelen polis memurları, şüpheli Furkan Çalıkoğlu'nu mutfakta elinde üç bıçakla buldu. Polislerin sakinleştirmeye çalıştığı Çalıkoğlu, “Burayı dağıtacağım, buranın sahibini öldüreceğim" diyerek küfür ve hakaretlerine devam etti. Bu sırada Ayşegül Çınar da sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı.

Ayrı bir yerde tutulan Ayşegül Çınar'ın yanına getirilmesini isteyerek küfreden Çalıkoğlu, koridora doğru koşunca polis memurları tarafından engellenmeye çalışıldı. Bir polis memurunun belinden silahını alarak duvara ateş eden Çalıkoğlu, bunun üzerine etkisiz hale getirildi. Bu sırada sevgilisi Ayşegül Çınar'ın da polislere yumruk atarak “Siz benim erkek arkadaşımı alamazsınız, sanatçıyım ben haritadan kendinize yer beğenin, basını çağıracağım görüntüleneceksiniz, hepinizi teker teker vurduracağım." dediği öne sürüldü.

AYŞEGÜL ÇINAR'A HAPİS İSTEMİ

Her iki şüphelinin pişmanlıklarını dile getirdikleri belirtilen iddianamede, Ayşegül Çınar hakkında “Görevli Memura Hakaret", “Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis istendi. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise “Görevli Memura Hakaret", “Silahla Tehdit" , “Görevi Yaptırmamak için Direnme", “Mala Zarar Verme", “Silahla Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep edildi. Çınar ve Çalıkoğlu, iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.