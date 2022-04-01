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Oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan 63 yaşındaki oyuncu İbrahim Gündoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 17:55
Oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Gündoğan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Acı haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından “Yolun ışıklar içinde olsun usta…” sözleriyle duyurdu.
CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK
Gündoğan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınıyordu.