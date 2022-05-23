Oyuncu İsmail Hakkı: Ülkeye taş koyanın yanında durunca trol yaftası yapıştırdılar

Arafta Sorular'da Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan oyuncu İsmail Hakkı, ülkeye bir taş koyanın yanında durduğu anda kendisine trol yaftası yapıştırıldığını söyledi.

Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programının bu haftaki konuğu, oyuncu İsmail Hakkı oldu.

Elönü'nün sorularını yanıtlayan İsmail Hakkı, Türkiye'de sanatçı yetiştirilmediğini belirterek sitem etti.

Fikirleri hakkında soruları da yanıtlayan İsmail Hakkı, kendisinin ülkeye katkı sunan kişileri tebrik ettiğinde trol olmakla itham edildiğini belirtti.

"Bu ülkeye bir taş koyanın yanında olduğum için trol yaftası yapıştırıyorlar"

Hakkı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Sanatçının muhalefetini de özlüyoruz. Çünkü (Muhalif olanlar) akıllı bir şey söylemiyorlar; çamur atıyorlar, yalan söylüyorlar, algı yapıyorlar. Sanatçı fikrini beyan etmeli. Çünkü sanatçı topluma yön veren insandır. Nasıl yön verdiklerine bakmak lazım. İyi var kötü var.

Ben siyaseti sevmem, hiçbir zamanda sevmedim. Benim annem, babam siyasetçiydi ben siyasetin içinde anasız babasız büyüdüm. Dolayısıyla iyiyi ve kötüyü kefelere koyduğunuz zaman hengisinin ağır bastığı çok önemli. Kötü ağır basıyor ve ben gene de kötüyü savunacağım dersiniz, millet alır sizi bir yere koyar ve siz o yerde hiçbir zamanda mutlu olamazsınız.

Bunlar maalesef ki günümüzde de çoklukla yaşanıyor. Ben her ne kadar Saraya davet edilmesemde gözlerinde Saray'ın Sanatçısıyım, yandaş sanatçıyım, trolüm... Bu ülkeye bir taş koyanın, bir katkıda bulunanın yanında durduğum için trol yaftası yapıştırıyorlar.

Dün CHP'nin mitingine sizin tabirinizle 'muavinlik' yapan muavinleri tenzih ederek söylüyorum. Ben onlar gibi davranmadım hiçbir zaman, davranamam da yani. Çünkü Türkiye'de benim siyasi görüşümü karşılayan bir parti yok. Bir siyasi parti mensubu değilim ama aptal da değilim. Kim iyi bir şey yaptıysa neden yanında olmayayım o kişinin?" ifadeleri yer aldı.

"Rol model yetiştiremedik"

İsmail Hakkı, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

"Sanatçı yetiştirmiyoruz. Milli, yerli sanatçımız yok. Rol model yetiştirmiyoruz. Yönetmen yok, oyuncu yok, senarist yok. Rol model yok, yetiştirmiyoruz. Bunlarla geçecek, yeni nesil bunları örnek alıyor. 85 milyonluk ülkede rol model yetiştiremiyoruz, yetiştiremedik. Teknofest gençliği değil mi? Kimi örnek alıyorlar? Selçuk Bayraktar'ı. Allah ona ömür versin, sağlık ev sıhhat versin.

Oyuncu İsmail Hakkı: Ülkeye taş koyanın yanında durunca trol yaftası yapıştırdılar VİDEO







"Çocuklar yarı sanal dünyada yaşıyor"

Onu bu yaşta ben bile örnek alıyorum. Çabasını, gayretini ve yaptıklarını. Takdir ediyorum onu, selam olsun. Sanatta ve kültürde de örnek alalım birilerini. Necip Fazıl da bitti, kaldık orada. Tiyatro, sinema, diziler. Dizilerde gördüklerini alıyor şimdi ki gençler, çocuklar. Çünkü artık yarı sanal dünyada yaşıyorlar.

Yarı sanal dünyada yaşayan çocuklar, en yakın kahraman olarak o dizinin başrolünü görürler. Onu alıyorlar kendi hayatlarına monte ediyorlar. O adamın hayatı en ulaşılabilir hayat oluyor sosyal medya da, internette. Sonra Anadolu'da amca oturuyor evinde 'Oğlum neden böyle oldu?' diyor. Neden böyle oldusu var mı? Kendi çocuğuna diyor bir de onu. O çocuk onu izleye izleye sevdi ve kendi hayatına monte etti.





"Dar açıdan bakan insanlar diyeceğim ama açı bile yok onlarda"

Zaman aşımına uğramışlar. Artık yapacak bir şey yok. Allah hidayet versin, hidayet vermediğini de yolumuzdan çeksin. Çünkü yol meşakkatli. Ülke olarak, millet olarak gideceğimiz yerler, ulaşacağımız insanlar var.

Ben 'Bütün dünya bizi bekliyor' dediğimde 'Aman o kadar da değil' diyorlar. Ben gezdim, gördüm. Bütün dünya bizi gerçekten de bekliyor. Onlar bunun farkına varamamışlar. Küçük dünyalar, küçük kafalar. Dar açıdan bakan insanlar diyeceğim ama açı bile yok onlarda o kadar sığlar."