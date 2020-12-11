Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında yaşam kategorisinde 'Sofranın sürpriz konuğu'nu seçti.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Tarık Papuççuoğlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

"SOFRANIN SÜRPRİZ KONUĞU"

Papuççuoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Cristobal Saavedra Vogel'in "Şili'de polisten kaçan gösterici" fotoğrafını oyladı.

"HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL"

Fotoğrafların dünya çapında ve çok başarılı olduğunu ifade eden Papuççuoğlu, "AA'yı ve fotoğraflara emek veren tüm çalışanlarını kutluyorum. Hakikaten fotoğrafların hepsi birbirinden güzel." dedi.